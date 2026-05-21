مواجهة ساخنة بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي على شباك التذاكر

الوكيل الإخباري- تقود المؤشرات إلى أن الموسم السينمائي الصيفي المقبل في مصر سيكون على موعد مع منافسة فنية لافتة على شباك التذاكر، بعد انفصال الثنائي السابق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، حيث يتجه كل منهما إلى خوض تجربة سينمائية جديدة بشكل مستقل.





وتدخل ياسمين عبد العزيز المنافسة بفيلمها الجديد "خلي بالك من نفسك"، الذي يجمعها للمرة الأولى سينمائيًا بالفنان أحمد السقا، في عمل كوميدي اجتماعي يعتمد على المفارقات الساخرة ومشاهد الأكشن.



في المقابل، يشارك أحمد العوضي في موسم الصيف عبر فيلم "شمشون ودليلة"، الذي تشاركه بطولته الفنانة مي عمر، في أول تعاون سينمائي بينهما، ويجمع بين الأكشن والإثارة والدراما الاجتماعية.



وتدور أحداث فيلم "شمشون ودليلة" حول شخصية قناص محترف يُدعى "شمشون"، تتقاطع حياته مع فتاة تُدعى "دليلة"، لتنشأ بينهما علاقة معقدة وسط سلسلة من المطاردات والصراعات.



وبين الكوميديا الاجتماعية التي تراهن عليها ياسمين عبد العزيز، وأفلام الأكشن والإثارة التي يقدمها أحمد العوضي، تبدو المنافسة مفتوحة على احتمالات متعددة في موسم يُتوقع أن يكون من أبرز مواسم السينما خلال الفترة المقبلة.





