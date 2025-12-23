الثلاثاء 2025-12-23 02:24 م

موجة تعاطف عالمية وحملة تبرعات بعد ظهور نجم نيكلوديون مشرّداً في فيديو مؤلم

الثلاثاء، 23-12-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-   عثرت مؤثرة مواقع التواصل ليثال لالي على نجم نيكلوديون السابق تايلور تشيس (36 عاماً) يعيش حالة تشرد في شوارع لوس أنجلوس، ما أثار صدمة واسعة بعد انتشار فيديو يوثق وضعه.

وأطلقت المؤثرة حملة تبرعات جمعت نحو 1200 دولار، لكنها أنفقتها على ملابس واحتياجات بسيطة، ما أثار جدلاً وانتقادات، خاصة بعد تحذيرات مقرّبين من أن تشيس يحتاج رعاية نفسية وطبية لا دعماً مالياً فقط.


وانقسمت الآراء بين مؤيد لمبادرتها ومعارض لها، فيما عبّر زملاء تشيس السابقون عن حزنهم على حالته، مؤكدين رغبتهم في دعمه.

 

 

