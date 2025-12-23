موجة تعاطف عالمية وحملة تبرعات بعد ظهور نجم نيكلوديون مشرّداً في فيديو مؤلم

وأطلقت المؤثرة حملة تبرعات جمعت نحو 1200 دولار، لكنها أنفقتها على ملابس واحتياجات بسيطة، ما أثار جدلاً وانتقادات، خاصة بعد تحذيرات مقرّبين من أن تشيس يحتاج رعاية نفسية وطبية لا دعماً مالياً فقط.
وانقسمت الآراء بين مؤيد لمبادرتها ومعارض لها، فيما عبّر زملاء تشيس السابقون عن حزنهم على حالته، مؤكدين رغبتهم في دعمه.
