الخميس 2026-07-02 09:14 ص

مودل شهيرة تلمّح إلى مفاجأة.. هل اقترب موعد الخطوبة؟ - فيديو

صث
مودل روز
 
الخميس، 02-07-2026 08:18 ص

الوكيل الإخباري-   أثارت عارضة الأزياء والمؤثرة السعودية مودل روز تفاعلاً واسعاً بعد نشرها مقطع فيديو ألمحت فيه إلى احتمال تقدّم حبيبها لطلب الزواج، ما أثار تكهنات بقرب إعلان خطوبتها.

وأوضحت أنها كانت تستعد لرحلة رومانسية إلى قرية بوسيتانو في إيطاليا، مشيرةً إلى شعورها بأن مفاجأة تُحضَّر لها، خاصة بعد فترة من التوتر عاشها الثنائي عقب مشاركتهما في مهرجان كان السينمائي.

وأضافت أن تصرفات حبيبها غير المعتادة، مثل إصراره على حجز خبيرَي مكياج وتصفيف شعر لها، وطلبه أرقام أفراد من عائلتها، عززت شكوكها.

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كما كشفت أنها سجّلت الفيديو مسبقاً لتنشره في حال تمت الخطوبة، مع تأكيدها أنه لم يصدر أي إعلان رسمي حتى الآن.

 



 
 


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