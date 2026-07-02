مودل شهيرة تلمّح إلى مفاجأة.. هل اقترب موعد الخطوبة؟ - فيديو

وأوضحت أنها كانت تستعد لرحلة رومانسية إلى قرية بوسيتانو في إيطاليا، مشيرةً إلى شعورها بأن مفاجأة تُحضَّر لها، خاصة بعد فترة من التوتر عاشها الثنائي عقب مشاركتهما في مهرجان كان السينمائي.
وأضافت أن تصرفات حبيبها غير المعتادة، مثل إصراره على حجز خبيرَي مكياج وتصفيف شعر لها، وطلبه أرقام أفراد من عائلتها، عززت شكوكها.
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