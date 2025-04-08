الثلاثاء 2025-04-08 01:17 م
 

موسم أفلام عيد الأضحى: صراع النجوم الأوائل على شباك التذاكر

لاب
فيلم المشروع X
 
الثلاثاء، 08-04-2025 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   بعد موسم "باهت" لعيد الفطر، يبدأ النجوم الترويج لأفلامهم المنتظرة في عيد الأضحى.

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"المشروع X": كريم عبد العزيز وياسمين صبري في فيلم تشويقي عن ضابط شرطة يطارد عصابة دولية لتهريب الآثار، مع مشاهد مصورة في الجونة، تركيا، وروما.
"زوجة رجل مش مهم": ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني في أول تعاون بينهما في فيلم كوميدي من إخراج معتز التوني.
"أحمد وأحمد": أحمد السقا يعود للسينما مع أحمد فهمي في فيلم كوميدي-أكشن من إخراج أحمد نادر جلال.
"ريستارت": تامر حسني يعود بفيلم كوميدي عن المسؤوليات، ويجمعه مجددًا مع هنا الزاهد.
"أسد": محمد رمضان في فيلم تاريخي عن المماليك وثورة العبيد، مع الفنانة رزان جمال.


موسم عيد الأضحى سيكون حافلاً بالأفلام المتنوعة بين الأكشن والكوميديا.

 

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