موسم أفلام عيد الأضحى: صراع النجوم الأوائل على شباك التذاكر

الوكيل الإخباري- بعد موسم "باهت" لعيد الفطر، يبدأ النجوم الترويج لأفلامهم المنتظرة في عيد الأضحى.

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"المشروع X": كريم عبد العزيز وياسمين صبري في فيلم تشويقي عن ضابط شرطة يطارد عصابة دولية لتهريب الآثار، مع مشاهد مصورة في الجونة، تركيا، وروما.

"زوجة رجل مش مهم": ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني في أول تعاون بينهما في فيلم كوميدي من إخراج معتز التوني.

"أحمد وأحمد": أحمد السقا يعود للسينما مع أحمد فهمي في فيلم كوميدي-أكشن من إخراج أحمد نادر جلال.

"ريستارت": تامر حسني يعود بفيلم كوميدي عن المسؤوليات، ويجمعه مجددًا مع هنا الزاهد.

"أسد": محمد رمضان في فيلم تاريخي عن المماليك وثورة العبيد، مع الفنانة رزان جمال.



موسم عيد الأضحى سيكون حافلاً بالأفلام المتنوعة بين الأكشن والكوميديا.