 
الإثنين 2024-10-28 12:10 م
 

موسم جديد من "The X Factor" بمشاركة راغب علامة

راغب علامة
راغب علامة
الإثنين، 28-10-2024 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان اللبناني راغب علامة انضمامه للموسم الجديد من برنامج المواهب "The X Factor".

اضافة اعلان


وقال راغب علامة، عبر فيديو نشره على موقع "إنستغرام"، الأحد، إنه يعود بموسم جديد مليء بالمفاجآت من برنامج "إكس فاكتور". ووجه علامة رسالة إلى الجمهور، جاء فيها: "إذا كنتوا تعتقدون أن المواهب خلصت من أول موسم، بتكونوا غلطانين. انتظرونا بالموسم الجديد.. هتشوفوا مواهب رائعة".


يُشار إلى أن النسخة السابقة من "The X Factor" في عام 2023 ضمت الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنانة المصرية أنغام بدلاً من الفنان الإماراتي فايز السعيد، والفنانة العراقية رحمة رياض. وشهد البرنامج 6 مواسم سابقة بين عامَي 2006 و2023، وهو برنامج يسلط الضوء على المواهب الغنائية المميزة، ويقدمهم نحو عالم الاحتراف والنجومية والشهرة.


ومن المقرر عرض البرنامج مساء الأحد أسبوعيًا، على شاشة تلفزيون دبي وتطبيق أوان. وكان راغب علامة قد طرح أحدث أعماله الغنائية فيديو كليب "التقيل تقيل"، وتقوم ببطولته الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي. وأغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي مع ارتفاع الذهب.. كم بلغ سعر الليرة في الأردن؟

وزير البيئة معاوية الردايدة

أخبار محلية البيئة تعقد اجتماعا تحضيريا لوفد الشباب المشارك في مؤتمر التغير المناخي 29

الحاج سعود النصيرات

نعـي فـاضل شكر على تعاز بوفاة الحاج سعود النصيرات

جانب من تدهور الباص

خاص بالوكيل 21 إصابة بتدهور حافلة طلاب في إربد

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير العمل يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة أوجه التعاون المشترك

راغب علامة

فن ومشاهير موسم جديد من "The X Factor" بمشاركة راغب علامة

ا

أخبار محلية التربية: فرصة أخيرة حتى الخميس للتسجيل بتكميلية التوجيهي

العلم التركي

عربي ودولي زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا



 


الأكثر مشاهدة