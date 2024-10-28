موسم جديد من "The X Factor" بمشاركة راغب علامة

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان اللبناني راغب علامة انضمامه للموسم الجديد من برنامج المواهب "The X Factor".

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وقال راغب علامة، عبر فيديو نشره على موقع "إنستغرام"، الأحد، إنه يعود بموسم جديد مليء بالمفاجآت من برنامج "إكس فاكتور". ووجه علامة رسالة إلى الجمهور، جاء فيها: "إذا كنتوا تعتقدون أن المواهب خلصت من أول موسم، بتكونوا غلطانين. انتظرونا بالموسم الجديد.. هتشوفوا مواهب رائعة".



يُشار إلى أن النسخة السابقة من "The X Factor" في عام 2023 ضمت الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنانة المصرية أنغام بدلاً من الفنان الإماراتي فايز السعيد، والفنانة العراقية رحمة رياض. وشهد البرنامج 6 مواسم سابقة بين عامَي 2006 و2023، وهو برنامج يسلط الضوء على المواهب الغنائية المميزة، ويقدمهم نحو عالم الاحتراف والنجومية والشهرة.



ومن المقرر عرض البرنامج مساء الأحد أسبوعيًا، على شاشة تلفزيون دبي وتطبيق أوان. وكان راغب علامة قد طرح أحدث أعماله الغنائية فيديو كليب "التقيل تقيل"، وتقوم ببطولته الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي. وأغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة.