موسم درامي استثنائي.. منة ويوسف ودينا ومصطفى وإياد معاً في رمضان 2026

الوكيل الإخباري- أطلقت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية حملتها الترويجية لموسم رمضان 2026، مؤكدة مشاركة 5 نجوم بارزين في سباق الدراما، بينهم مصطفى شعبان، يوسف الشريف، إياد نصار، منة شلبي، ودينا الشربيني.

مصطفى شعبان يقدم مسلسل "درش" بشخصية رجل يفقد ذاكرته، ويشارك في البطولة محمد علي رزق ورياض الخولي وعدد آخر من النجوم.

منة شلبي وإياد نصار يقدمان مسلسل "حب تحت الحصار" الذي يدور في غزة عام 2023، من إخراج بيتر ميمي.

يوسف الشريف يعود بـمسلسل "فن الحرب" مع رؤية درامية وأساليب تصوير جديدة، بمشاركة ريم مصطفى وشيري عادل.

دينا الشربيني وآسر ياسين يقدمان "اتنين غيرنا"، دراما اجتماعية مشوقة تجمعهما لأول مرة في ثنائية فنية.



الحملة الترويجية أكدت تنوع الأعمال واستعداد المتحدة لمنافسة قوية ضمن موسم رمضان 2026.