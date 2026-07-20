موسيقار كبير... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً شهيراً

الوكيل الإخباري- تُوفي الموسيقار المصري الكبير هاني شنودة عن عمر ناهز 83 عامًا.



ونعى الإعلامي المصري محمود سعد الراحل، مشيدًا بمسيرته الفنية وإسهاماته التي أثرت الموسيقى المصرية.

اضافة اعلان