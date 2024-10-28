موعد حفل عمرو دياب في مهرجان الجونة

الوكيل الإخباري- يستعد النجم المصري عمرو دياب لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي المُقام حاليًا في مدينة الجونة بالغردقة.

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وروج الهضبة لحفله المقبل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي من المقرر إقامته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وسط حضور جماهيري وفني كبير من محبيه ونجوم الفن والإعلام المشاركين في فعاليات المهرجان.



ويأتي ذلك بعد تألق عمرو دياب في حفل غنائي ضخم قبل أيام في دبي، وسط تفاعل وحفاوة كبيرين من الحضور.

