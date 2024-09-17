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موعد عرض "البحث عن علا 2" على نتفليكس

هند صبري
هند صبري
الثلاثاء، 17-09-2024 02:24 م

الوكيل الإخباري-   طرحت منصة نتفليكس البرومو الرسمي للموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، الذي تقوم ببطولته الفنانة هند صبري، ومن المقرر عرضه بدءاً من 26 سبتمبر (أيلول) الجاري.

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ويتتبع هذا الموسم، الذي تولّى هادي الباجوري إخراج حلقاته الستّ، وتولّت هند صبري وأمين المصري مهام إنتاجه التنفيذي، رحلة "علا عبد الصبور" في محاولتها لتفهم طبيعة تعقيدات الحياة بكل مرونة وإقدام، لا سيما في علاقتها بالرجال. ورغم كل التحديات، يمر قلبها عبر تحوّلات غير متوقعة، حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه "كريم" (يؤدي دوره ظافر العابدين) لمنح الحب فرصة أخرى.


الموسم الثاني من "البحث عن علا" من تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري. ويضم في بطولته: هند صبري، وظافر العابدين، وسوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي، وآيسل رمزي، وعمر شريف، وياسمينا العبد، وطارق الإبياري.

 

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