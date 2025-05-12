موعد عرض مسلسل 220 يوم.. أزمات أسرية بين كريم فهمي وصبا مبارك

قصة المسلسل
يركز المسلسل على العلاقات الأسرية وتحديات الأبوة في ظل ضغوط الحياة المعاصرة، حيث يلعب كريم فهمي دور روائي يعيش صراعًا بين طموحه ومسؤولياته العائلية، بينما تجسد صبا مبارك زوجته، وهي مديرة مكتبة تواجه توازنًا صعبًا بين العمل والمنزل.
أبطال العمل
يشارك في البطولة أيضًا حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، بالإضافة إلى وجوه شابة مثل بسنت أبو باشا، لينا صوفيا، وميرا دياب، مما يضفي تنوعًا وحيوية على العمل.
تفاصيل الإنتاج
يتألف المسلسل من 15 حلقة فقط، ويتميز بإيقاع سريع ومعالجة درامية مركزة، من تأليف محمود زهران، وسيناريو سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العمل، ومن إنتاج صادق الصباح.
طرح غير تقليدي
لا يقدم 220 يوم حبكة تقليدية، بل يناقش مفاهيم المسؤولية وتعقيدات الحياة الأسرية في زمن تتغير فيه القيم سريعًا.
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