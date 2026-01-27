موعد ونجوم "ليلة الأرز" في موسم الرياض

كارول سماحة وعاصي الحلاني وراغب علامة في الرياض
أعلن حساب شركة "بنش مارك" على منصة "إكس" تفاصيل الأمسية الفنية المرتقبة، التي تجمع ثلاثة من أبرز نجوم لبنان، وذلك من خلال نشر بوستر الحفل. ومن المقرر إقامتها يوم الخميس 5 فبراير/شباط 2026 على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض.
وعلّق الحساب على البوستر قائلاً:
ليلة استثنائية بكل تفاصيلها تجمع عمالقة الغناء اللبناني عاصي الحلاني، راغب علامة، وكارول سماحة في ليلة الأرز وسط الرياض.
وتُطرح تذاكر الحفل المرتقب للراغبين في حضوره يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني الحالي.
وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، قد كشف قبل أيام قليلة عن التحضيرات لحفل فني بعنوان "ليلة الأرز"، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وجاء الإعلان عن الحفل عبر تدوينة قصيرة نشرها آل الشيخ على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أرفق فيها رموزًا موسيقية وعلم لبنان، ما أثار اهتمام المتابعين وتوقعاتهم حول تفاصيل الأمسية ومضمونها الفني المرتقب.
وتسعى "ليلة الأرز" إلى تقديم احتفاء خاص بالهوية اللبنانية، مستعرضة تنوعها الموسيقي والفني والثقافي العريق، في إطار رؤية موسم الرياض التي تهدف إلى إبراز ثقافات الشعوب العربية والعالمية بأسلوب ترفيهي حديث يجمع بين الأصالة وروح العصر.
