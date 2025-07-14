موقف صادم من معجبة توقف حفل وليد توفيق.. والفنان يعلّق

وفي لقاء تلفزيوني، قال توفيق إن علاقة الفنان بجمهوره يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، مشبهاً إياها بعلاقة الابن بوالديه.
وانتقد توفيق بعض الفنانين المعاصرين الذين يفسحون المجال للمعجبات للصعود بهدف الاستعراض، داعياً إلى احترام مشاعر الجمهور، وخاصة النساء، وعدم استغلال انفعالاتهن أو حبهن للفن بطريقة مسيئة.
-
أخبار متعلقة
-
الموت يفجع الفنان زياد برجي
-
أحمد الشريف ومحمد خلاوي يجتمعان بعد 21 عاما من "ستار أكاديمي" (فيديو)
-
زوجة باسم ياخور تخرج عن صمتها وترد على المنتقدين- صور
-
فضل شاكر يضع خطة فنية شاملة لعودته بقوة إلى الساحة الغنائية
-
مصر.. تدهور الحالة الصحية لفنان مشهور ونقله للمستشفى في حالة حرجة
-
لهذا السبب نيكولا معوض يهاجم فضل شاكر
-
اتهام جديد لمها الصغير بسرقة لوحات فنية من سويسرا
-
روبي تنعى طليقها المخرج الراحل سامح عبدالعزيز وتحضر جنازته