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موقف صادم من معجبة توقف حفل وليد توفيق.. والفنان يعلّق

ثب
وليد توفيق
 
الإثنين، 14-07-2025 11:10 ص

الوكيل الإخباري-   روى الفنان اللبناني وليد توفيق موقفاً طريفاً حدث معه خلال إحدى حفلاته، عندما صعدت معجبة إلى المسرح ورفضت الإفلات من عناقه رغم محاولاته اللطيفة، ما اضطر رجال الأمن للتدخل.

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وفي لقاء تلفزيوني، قال توفيق إن علاقة الفنان بجمهوره يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، مشبهاً إياها بعلاقة الابن بوالديه.


وانتقد توفيق بعض الفنانين المعاصرين الذين يفسحون المجال للمعجبات للصعود بهدف الاستعراض، داعياً إلى احترام مشاعر الجمهور، وخاصة النساء، وعدم استغلال انفعالاتهن أو حبهن للفن بطريقة مسيئة.

 

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