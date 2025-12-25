ميادة الحناوي تعود إلى المغرب بحفل عيد الحب

ومن المتوقع أن تُحيي الحناوي السهرة بمرافقة أوركسترا بقيادة المايسترو صلاح الشرقاوي، مقدمة باقة من أشهر أعمالها التي أكسبتها مكانة كإحدى أبرز أيقونات الغناء العربي.
تأتي هذه العودة بعد آخر ظهور لها في المغرب عام 2019 ضمن فعاليات مهرجان موازين، وسط حضور جماهيري واسع. وتعد الحناوي من أبرز الأصوات العربية منذ السبعينيات، وقد تعاونت مع كبار الموسيقيين مثل محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ورياض السنباطي.
ويُنتظر أن تعيد هذه الأمسية جمهورها إلى أجواء الطرب الأصيل، مؤكدة استمرار توهج حضورها الفني وقدرتها على لمس وجدان الأجيال المختلفة.
