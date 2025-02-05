ميرنا نور الدين تتألق في رمضان 2025 بمسلسلين ودورين جديدين

وقالت ميرنا إنها حاليًا تواصل تصوير مسلسلي "فهد البطل" من بطولة أحمد العوضي، و"في لحظة" من بطولة أحمد فهمي. وأضافت أنها ترى في المشاركة في عملين في رمضان المقبل تحديًا كبيرًا، خاصة وأن مسلسل "في لحظة" كان من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، لكن الشركة المنتجة قررت عرضه في رمضان 2025.
وأعربت عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع أحمد فهمي، قائلة: "أحمد فهمي ممثل رائع، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور وقت عرضه".
يُذكر أن ميرنا نور الدين كانت قد شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "الحشاشين" إلى جانب مجموعة من النجوم مثل كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، سارة الشامي، وأحمد عبد الوهاب، المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وقد حقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة.
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