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ميرنا نور الدين تتألق في رمضان 2025 بمسلسلين ودورين جديدين

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ميرنا نور الدين
الأربعاء، 05-02-2025 12:55 م

الوكيل الإخباري-   بعد تألقها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الحشاشين" أمام النجم كريم عبد العزيز، كشفت الفنانة ميرنا نور الدين عن تحدي جديد تخوضه في رمضان 2025، حيث تشارك في عملين فنيين وبدورين رئيسيين.

وقالت ميرنا إنها حاليًا تواصل تصوير مسلسلي "فهد البطل" من بطولة أحمد العوضي، و"في لحظة" من بطولة أحمد فهمي. وأضافت أنها ترى في المشاركة في عملين في رمضان المقبل تحديًا كبيرًا، خاصة وأن مسلسل "في لحظة" كان من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، لكن الشركة المنتجة قررت عرضه في رمضان 2025.

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع أحمد فهمي، قائلة: "أحمد فهمي ممثل رائع، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور وقت عرضه".

يُذكر أن ميرنا نور الدين كانت قد شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "الحشاشين" إلى جانب مجموعة من النجوم مثل كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، سارة الشامي، وأحمد عبد الوهاب، المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وقد حقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة.

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