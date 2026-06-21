مي حريري تطالب بانتشال جثمان شقيقتها من تحت الأنقاض - فيديو

بعد غارة إسرائيلية.. #مي_حريري تستنجد بالرئيس اللبناني لانتشال جثمان شقيقتها#إرم_نيوز #لبنان #إسرائيل pic.twitter.com/ym95eJuBrY— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) June 20, 2026
-
أخبار متعلقة
-
وعكة صحية مفاجئة لفانة مشهورة
-
شاهد استراحة عائلية لنانسي عجرم
-
الفنانون يرفعون الصوت تضامنًا مع سوريا
-
مصر تودّع فنانا شابا شهيرا
-
ريما الرحباني في عيد الأب: 'راحوا' - فيديو
-
أصالة نصري بإطلالة فستان الأميرات في جدة - صور
-
ظافر العابدين يكشف وجعه الكبير - فيديو
-
فرحة مزدوجة لرامي صبري بعد طرح ألبومه الجديد