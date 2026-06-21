مي حريري تطالب بانتشال جثمان شقيقتها من تحت الأنقاض - فيديو

الوكيل الإخباري- عاشت الفنانة اللبنانية مي حريري حالة من الحزن الشديد بعد فقدان شقيقتها إثر غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان.

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حيث طالبت عبر "إنستغرام" الجهات المختصة بالإسراع في انتشال جثمانها من تحت الأنقاض، مؤكدة أنها تعيش صدمة كبيرة لعدم تمكنها من وداعها أو دفنها.