مي عز الدين: أرجو الدعاء لوالدتي

الوكيل الإخباري- ناشدت الفنانة المصرية مي عز الدين جمهورها الدعاء لوالدتها التي تعرضت لأزمة صحية، عبر رسالة مؤثرة نشرتها على حسابها في منصة "إنستغرام".

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