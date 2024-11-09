 
السبت 2024-11-09 02:05 م
 

مي عز الدين: أرجو الدعاء لوالدتي

مي عز الدين
مي عز الدين
السبت، 09-11-2024 11:54 ص

الوكيل الإخباري-   ناشدت الفنانة المصرية مي عز الدين جمهورها الدعاء لوالدتها التي تعرضت لأزمة صحية، عبر رسالة مؤثرة نشرتها على حسابها في منصة "إنستغرام".

اضافة اعلان


وكتبت مي: "أرجو الدعاء لوالدتي"، مما أثار قلق محبيها الذين يعرفون قوة العلاقة التي تجمعها بوالدتها، ليبادر جمهورها ومتابعوها بالتعبير عن دعمهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل.

 

 


Image1_1120249115252819580161.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال شاهد: تسريحات شعر نساء الستينات

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" تطلق حملة لجمع التبرعات لدعم مبادرة "استعادة الأمل" بغزة

تعبيرية

أسواق ومال روسيا تسجل رقما تاريخيا في احتياطات الذهب

ا

عربي ودولي عراقجي: عواقب اتساع رقعة الحرب لن تقتصر على منطقة الشرق الأوسط

شهداء في غزة

فلسطين عدد الشهداء يرتفع في غزة إلى 43,552 منذ بدء العدوان

صورة تعبيرية

أخبار محلية "الأمن السيبراني": 150 مليون دينار خسائر الاقتصاد الوطني سنويا جراء الهجمات السيبرانية

معتقلان أفرج عنهما يصلان مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس لتلقي العلاج

فلسطين الاحتلال يفرج عن 20 معتقلا من قطاع غزة

انطلاق أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال ضمن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

أخبار محلية انطلاق أول رحلة سياحية إلى أم الجمال



 


الأكثر مشاهدة