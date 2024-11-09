مي عز الدين: أرجو الدعاء لوالدتي

وكتبت مي: "أرجو الدعاء لوالدتي"، مما أثار قلق محبيها الذين يعرفون قوة العلاقة التي تجمعها بوالدتها، ليبادر جمهورها ومتابعوها بالتعبير عن دعمهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل.
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