الثلاثاء 2026-03-10 01:04 م

مي عز الدين تتحدث للمرة الاولى عن أزمتها الصحية: جراحة لم تكن سهلة

مي عز الدين
مي عز الدين
 
الثلاثاء، 10-03-2026 11:11 ص
الوكيل الإخباري-   طمأنت الفنانة المصرية مي عز الدين جمهورها على استقرار حالتها الصحية، عقب رحلة علاجية صعبة شهدت خضوعها لجراحة دقيقة في الأمعاء والمعدة.اضافة اعلان


وعبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وجهت مي عز الدين رسالة شكر للفريق الطبي المشرف على حالتها، قائلة: "أتوجه بالشكر لجميع الأطباء المشرفين على حالتي لرعايتهم الفائقة منذ لحظة دخولي المستشفى، أشكرهم من أعماق قلبي، لا سيما وأن الجراحة لم تكن سهلة على الإطلاق".

وكانت مصادر قد كشفت أن الأزمة الصحية للفنانة المصرية بدأت بانتشار كثيف للصديد في منطقة البطن، مما أدى إلى حدوث التصاقات حادة وضغط شديد على منطقة الحوض، وهو ما استلزم تدخلاً جراحياً عاجلاً ومعقداً.

وقضت النجمة عدة أيام داخل غرفة العناية المركزة تحت المراقبة الدقيقة قبل أن يسمح الطاقم الطبي بخروجها لاستكمال العلاج في المنزل.
 
 


gnews

