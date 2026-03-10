مي عز الدين تتحدث للمرة الاولى عن أزمتها الصحية: جراحة لم تكن سهلة

وعبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وجهت مي عز الدين رسالة شكر للفريق الطبي المشرف على حالتها، قائلة: "أتوجه بالشكر لجميع الأطباء المشرفين على حالتي لرعايتهم الفائقة منذ لحظة دخولي المستشفى، أشكرهم من أعماق قلبي، لا سيما وأن الجراحة لم تكن سهلة على الإطلاق".
وكانت مصادر قد كشفت أن الأزمة الصحية للفنانة المصرية بدأت بانتشار كثيف للصديد في منطقة البطن، مما أدى إلى حدوث التصاقات حادة وضغط شديد على منطقة الحوض، وهو ما استلزم تدخلاً جراحياً عاجلاً ومعقداً.
وقضت النجمة عدة أيام داخل غرفة العناية المركزة تحت المراقبة الدقيقة قبل أن يسمح الطاقم الطبي بخروجها لاستكمال العلاج في المنزل.
-
أخبار متعلقة
-
يارا السكري ترد على انتقادات "مشاهد الدموع" في "علي كلاي"
-
هذه آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية
-
امرأة تطلق 10 رصاصات على منزل نجمة شهيرة - صورة
-
رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام"
-
كيف علّق تيم حسن على وفاة زميله في مسلسل "مولانا"؟
-
هذه آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب
-
صراع على النمبر وان في مصر.. ياسمين عبد العزيز ترد على مي عمر
-
تنسيقات مكتبية لرمضان مستوحاة من موضة 2026