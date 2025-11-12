مي عز الدين تتصدر ترند بعد عقد قرانها على أحمد تيمور.. تعرف على حياته - صور

الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة المصرية مي عز الدين جمهورها وزملائها مساء الثلاثاء بإعلان عقد قرانها على مدرب اللياقة البدنية وأخصائي التغذية أحمد تيمور، ما جعل خبر زواجها يتصدر محركات البحث على جوجل ويصبح ترندًا عالميًا. ونشرت مي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صور عقد القران، وعلقت قائلة: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير." وظهرت مي إلى جانب زوجها في الصور، بينما ظهر أحمد تيمور مع وكيلها أثناء توقيع عقد القران.

اضافة اعلان



يُعرف أحمد تيمور خليل بأنه مدرب لياقة بدنية وصيدلي وأخصائي تغذية ومدرب تنمية بشرية، ويشارك أيضًا في فعاليات مع نجوم، ويهتم بالرياضة والسيارات والسفر. كما يعمل مودل ولديه نشاط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع عدد متابعيه على إنستغرام من 120 ألف إلى أكثر من 215 ألف متابعة بعد إعلان زواجه. وُلد أحمد في الإسكندرية، وتخرج من كلية الصيدلة عام 2016، وأدى خدمته العسكرية، ويحتفل بعيد ميلاده في 28 يناير، بينما تحتفل مي بعيد ميلادها في 19 يناير، ما يجعل الفارق العمري بينهما حوالي 13 سنة.



تفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني مع الخبر، ومن أبرزهم أحمد السعدني الذي نشر صورة له مع مي وزوجها وعلق: "سمعونا زغروطة"، كما علقت الفنانة نانسي عجرم: "ألف مبروك! إن شاء الله بتتهنوا وتعيشوا سوا عمر كله فرح وهنا وحب"، وياسمين صبري: "ألف مبروك يا أجمل مي، تستاهلي كل الحب والسعادة، ربنا يحفظكم"، وهند صبري: "أحلى خبر ده ولا إيه؟ ألف مبروك حبيبتي ربنا يسعدكم"، ودرة: "مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدكم"، وأسماء أبو اليزيد: "ألف ألف مبروك أحلى عروسة، أحلى خبر، ربنا يسعدكم ويهنيكم يارب"، وزينة: "اقسم بالله فرحت من قلب قلبي، مليون مبروك". كما انهالت تهاني الجمهور على مواقع التواصل، متمنين لهما السعادة والفرح.



مي عز الدين، التي ولدت باسم ماهيتاب حسين عز الدين في أبوظبي بالإمارات وعاشت هناك أربع سنوات قبل العودة لمصر، حصلت على ليسانس آداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، وبدأت مشوارها الفني في عام 2001، وشاركت في أعمال سينمائية ودرامية ناجحة مع نجوم كبار مثل تامر حسني، محمد سعد، محمد فؤاد، ويسرا. وكانت قد أعلنت خطوبتها سابقًا على لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان، لكنها انفصلت لاحقًا.

تم الاحتفال بعقد القران في أجواء عائلية بسيطة على أنغام أغنية "قلبي ومفتاحه"، واختارت مي وزوجها إبقاء تفاصيل الحفل محدودة على الأهل والأصدقاء، بعيدًا عن الأضواء، ما جعل المناسبة محط اهتمام الجمهور والزملاء، واعتبرت أحد أبرز أخبار الوسط الفني في الفترة الاخيرة .