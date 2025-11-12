مي عز الدين تتصدر ترند بعد عقد قرانها على أحمد تيمور.. تعرف على حياته - صور

يُعرف أحمد تيمور خليل بأنه مدرب لياقة بدنية وصيدلي وأخصائي تغذية ومدرب تنمية بشرية، ويشارك أيضًا في فعاليات مع نجوم، ويهتم بالرياضة والسيارات والسفر. كما يعمل مودل ولديه نشاط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع عدد متابعيه على إنستغرام من 120 ألف إلى أكثر من 215 ألف متابعة بعد إعلان زواجه. وُلد أحمد في الإسكندرية، وتخرج من كلية الصيدلة عام 2016، وأدى خدمته العسكرية، ويحتفل بعيد ميلاده في 28 يناير، بينما تحتفل مي بعيد ميلادها في 19 يناير، ما يجعل الفارق العمري بينهما حوالي 13 سنة.
تفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني مع الخبر، ومن أبرزهم أحمد السعدني الذي نشر صورة له مع مي وزوجها وعلق: "سمعونا زغروطة"، كما علقت الفنانة نانسي عجرم: "ألف مبروك! إن شاء الله بتتهنوا وتعيشوا سوا عمر كله فرح وهنا وحب"، وياسمين صبري: "ألف مبروك يا أجمل مي، تستاهلي كل الحب والسعادة، ربنا يحفظكم"، وهند صبري: "أحلى خبر ده ولا إيه؟ ألف مبروك حبيبتي ربنا يسعدكم"، ودرة: "مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدكم"، وأسماء أبو اليزيد: "ألف ألف مبروك أحلى عروسة، أحلى خبر، ربنا يسعدكم ويهنيكم يارب"، وزينة: "اقسم بالله فرحت من قلب قلبي، مليون مبروك". كما انهالت تهاني الجمهور على مواقع التواصل، متمنين لهما السعادة والفرح.
مي عز الدين، التي ولدت باسم ماهيتاب حسين عز الدين في أبوظبي بالإمارات وعاشت هناك أربع سنوات قبل العودة لمصر، حصلت على ليسانس آداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، وبدأت مشوارها الفني في عام 2001، وشاركت في أعمال سينمائية ودرامية ناجحة مع نجوم كبار مثل تامر حسني، محمد سعد، محمد فؤاد، ويسرا. وكانت قد أعلنت
-
أخبار متعلقة
-
بعد نزاع 10 سنوات.. أول حكم لصالح أحمد عز في قضية نفقة طفلي زينة
-
مفاجأة في واقعة صفع عمرو دياب لشاب
-
بعد توقيف إلهام الفضالة... هذا ما دعت إليه طليقة شهاب الجوهر (فيديو)
-
أنباء عن ارتباطها بكريم محمود عبد العزيز.. دينا الشربيني ترد بخطوة غير متوقعة وتكشف هوية المسرّب!
-
برتبة فارس.. تكريم يسرا بأعلى وسام فرنسي بحضور نجوم الفن والإعلام - فيديو
-
"علمت بطلاقي من إنستغرام".. زوجة كريم محمود عبدالعزيز تخرج عن صمتها لأول مرة
-
تامر حسني يتصدر الترند بلفتة إنسانية عن وحدة العرب في حفله الأخير - فيديو
-
وفاة فنان مصري شهير في حادث مأساوي