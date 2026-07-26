مي عز الدين تخوض تجربة جديدة في عالم الأزياء - شاهد

الوكيل الإخباري- لفتت الفنانة مي عز الدين الأنظار بعد إعلانها إطلاق أول مجموعة خاصة بها من ملابس السباحة بالتعاون مع علامة مصرية متخصصة في الأزياء، ضمن استعداداتها لموسم صيف 2026.



وشاركت عز الدين صورًا من جلسة تصوير المجموعة عبر حسابها على "إنستغرام"، وظهرت بإطلالة صيفية مرتدية بوركيني باللون الأسود، وسط تفاعل واسع من جمهورها الذي أشاد بالتجربة الجديدة بعيدًا عن مجال التمثيل.



وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهها نحو عالم الموضة، بينما تستعد أيضًا لأعمالها الفنية المقبلة، بعد تأجيل مسلسلها "قبل وبعد" الذي كان مقررًا عرضه في رمضان 2026.



وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "قلبي ومفتاحه" بمشاركة آسر ياسين ودياب وأشرف عبد الباقي، وحقق نجاحًا خلال عرضه.

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