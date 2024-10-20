مي عز الدين تنسحب من مسلسل محمد إمام

ورغم تداول خبر اعتذارها، لم توضح عز الدين أسباب القرار، ما أثار تساؤلات متابعيها، خاصة أنها اعتذرت سابقًا عن مسلسل "الأميرة" الذي عوضتها فيه ياسمين صبري.
وذكرت وسائل إعلام أن الشركة المنتجة للمسلسل بدأت التواصل مع عدد من الممثلات للمشاركة مع محمد إمام في المسلسل، مثل أسماء أبو اليزيد وهنا الزاهد، خاصة بعد غيابها عن رمضان المقبل بسبب تأجيل مسلسلها "نسخة واحدة لا تكفي".
ويشار إلى أن "الكينغ" كان سيجدد التعاون بين إمام ومي، بعد اجتماعهما منذ 10 أعوام في مسلسل "دلع بنات" في رمضان 2014.
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