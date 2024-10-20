 
الأحد 2024-10-20 03:24 م
 
 

مي عز الدين تنسحب من مسلسل محمد إمام

مي عز الدين ومحمد امام
مي عز الدين ومحمد امام
الأحد، 20-10-2024 02:32 م

الوكيل الإخباري-   فاجأت مي عز الدين جمهورها باعتذارها عن المشاركة في مسلسل "الكينغ" الذي كان سيجمعها مع محمد إمام في رمضان المقبل.

اضافة اعلان


ورغم تداول خبر اعتذارها، لم توضح عز الدين أسباب القرار، ما أثار تساؤلات متابعيها، خاصة أنها اعتذرت سابقًا عن مسلسل "الأميرة" الذي عوضتها فيه ياسمين صبري.


وذكرت وسائل إعلام أن الشركة المنتجة للمسلسل بدأت التواصل مع عدد من الممثلات للمشاركة مع محمد إمام في المسلسل، مثل أسماء أبو اليزيد وهنا الزاهد، خاصة بعد غيابها عن رمضان المقبل بسبب تأجيل مسلسلها "نسخة واحدة لا تكفي".


ويشار إلى أن "الكينغ" كان سيجدد التعاون بين إمام ومي، بعد اجتماعهما منذ 10 أعوام في مسلسل "دلع بنات" في رمضان 2014.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة مسحوق الكافيين المركز.. متى يؤدي إلى الموت؟

الحرم الإبراهيم

فلسطين الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف يومين

يقل

أخبار الشركات كابيتال بنك يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة

جانب من آداء القسم

أخبار محلية الدغمي يؤدي القسم القانوني رئيساً لديوان التشريع والرأي

جانب من المؤتمر

أخبار محلية وزيرة التنمية ترعى أعمال مؤتمر إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية في عمان

أحمد سعد

فن ومشاهير طبيب أحمد سعد يعلن تطورات حالته الصحية

جانب من قصف حزب الله

عربي ودولي حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية شرق صفد

محمد منير ، محمد رمضان

فن ومشاهير للمرة الأولى.. "الكينغ" مُنير ومحمد رمضان يجتمعان في عمل فني



 


الأكثر مشاهدة