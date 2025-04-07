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مي عمر تروي كواليس قرار محمد سامي بالابتعاد عن الإخراج التلفزيوني

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مي عمر و محمد سامي
 
الإثنين، 07-04-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري-   في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، تحدثت الفنانة مي عمر عن قرار زوجها المخرج محمد سامي بالابتعاد عن الإخراج لفترة، خاصة بعد الانتقادات التي طالت مسلسلي "إش إش" و"سيد الناس".

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مي أكدت أن محمد سامي كان قد اتخذ قرار الراحة قبل شهر رمضان، موضحةً أنه قدّم مجموعة من الأعمال الناجحة في السنوات الأخيرة، لكنها كانت مرهقة للغاية بالنسبة له. وفي عام 2025، أخرج مسلسلين في وقت واحد، مما شكل ضغطًا كبيرًا عليه ودفعه لاتخاذ قرار التوقف مؤقتًا للتعافي.

وأضافت مي أن محمد كان قد قال لها: "عايز أريح شوية وأشحن نفسي وطاقتي وبعدين أرجع تاني".


وتحدثت مي عن الضغط الكبير الذي يعاني منه محمد سامي خلال موسم رمضان، موضحة أن المخرج يظل مشغولًا طوال العام في الإعداد والتحضير والتفاصيل، بينما يعمل الممثلون لمدة أربعة أشهر فقط. وأشارت إلى أنها دائمًا ما كانت تطلب منه ألا يشارك في موسم رمضان بسبب هذا الضغط الكبير.


كما أكدت مي أن محمد سامي حاليًا يعمل على خطوة فنية مهمة، وعقب الانتهاء منها، ينوي أخذ وقته في تنفيذ المشاريع التي يحلم بها، قبل أن يعود للإخراج مجددًا بقوة.


وكان محمد سامي قد أخرج مسلسلين في موسم رمضان 2025، هما "سيد الناس" الذي شارك فيه عمرو سعد وعدد من النجوم، و"إش إش" الذي شاركت فيه مي عمر، إلى جانب مجموعة من الفنانين.

 

et بالعربي

 
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