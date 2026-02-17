الثلاثاء 2026-02-17 02:46 م

مي عمر تكشف حقيقة استخدام حسابات مزيفة للترويج لمسلسلها الجديد

الثلاثاء، 17-02-2026 12:30 م

الوكيل الإخباري-   تصدرت الفنانة المصرية مي عمر الجدل بعد اتهامها باستخدام حسابات مزيفة للترويج لمسلسلها "الست موناليزا".

وتداولت العديد من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل صورا أظهرت تفاعل حسابات مزيفة مع البرومو الدعائي لمسلسل "الست موناليزا"، الأمر الذي أثار سخرية البعض خاصة بعد اكتشاف أن العديد من هذه الحسابات تعود إلى الهند، لتتجه الاتهامات إلى مي عمر بالاستعانة بلجان إلكترونية للترويج لمسلسلها الجديد.

 

ويبدو أن هذه الاتهامات أغضبت مي، مما جعلها تخرج عن صمتها برسالة قوية عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث أكدت أنها لا تحتاج لمثل هذه الأمور للدعاية لنفسها أو لإثبات شعبيتها، وسخرت من الفكرة ووجهت اتجاها إلى شخصية مجهولة تحاول محاربتها والتقليل من نجاحها، ثم أعادت نشر رسائل من جمهورهم هاجموا فيها إحدى الفنانات بسبب محاربتها لمي عمر منذ الإعلان عن المسلسل.

 
 


