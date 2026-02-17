مي عمر تكشف حقيقة استخدام حسابات مزيفة للترويج لمسلسلها الجديد

الوكيل الإخباري- تصدرت الفنانة المصرية مي عمر الجدل بعد اتهامها باستخدام حسابات مزيفة للترويج لمسلسلها "الست موناليزا".



وتداولت العديد من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل صورا أظهرت تفاعل حسابات مزيفة مع البرومو الدعائي لمسلسل "الست موناليزا"، الأمر الذي أثار سخرية البعض خاصة بعد اكتشاف أن العديد من هذه الحسابات تعود إلى الهند، لتتجه الاتهامات إلى مي عمر بالاستعانة بلجان إلكترونية للترويج لمسلسلها الجديد.