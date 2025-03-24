مي عمر توجه رسالة إلى الجماهير بعد إعلان محمد سامي الاعتزال

وأعربت مي عن سعادتها بالفوز بجائزة أفضل مسلسل في النصف الأول من رمضان في استفتاء ET، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: "مبسوطة وفخورة بأن مسلسل 'إش إش' حصل على جائزة أفضل مسلسل في النصف الأول من رمضان في استفتاء ET للجمهور. شكراً للجمهور العظيم، ولكل من دعمني وآمن بالعمل ده، وإللي جاي أحلى وأقوى إن شاء الله".
يُذكر أن هذا المنشور جاء بعد إعلان زوجها محمد سامي عن اعتزاله الإخراج الدرامي وقراره السفر خارج مصر لتجربة جديدة بعيداً عن صناعة الدراما.
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