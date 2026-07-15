الأربعاء 2026-07-15 05:51 م

مي عمر توضح حقيقة الخلاف مع ياسمين عبد العزيز حول المشاهدة

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مي عمر و ياسمين عبد العزيز
 
الأربعاء، 15-07-2026 12:22 م
الوكيل الإخباري-   أكدت الفنانة المصرية مي عمر أن المنافسة في الموسم السينمائي تعد فرصة لخلق حالة فنية ممتعة للجمهور، وليست حربًا بين الفنانين.اضافة اعلان


وعن تهنئتها للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز رغم الخلاف السابق بينهما حول الأعلى مشاهدة في رمضان، أوضحت مي أن دعم الزملاء أمر طبيعي، وأن نجاح أي عمل فني يضيف إلى الساحة السينمائية.

وكانت مي قد وجهت رسالة تهنئة لياسمين عبد العزيز والفنان المصري أحمد السقا بمناسبة طرح فيلمهما "خلي بالك من نفسك" ضمن موسم الصيف السينمائي.
 
 


gnews

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