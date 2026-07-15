مي عمر توضح حقيقة الخلاف مع ياسمين عبد العزيز حول المشاهدة

وعن تهنئتها للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز رغم الخلاف السابق بينهما حول الأعلى مشاهدة في رمضان، أوضحت مي أن دعم الزملاء أمر طبيعي، وأن نجاح أي عمل فني يضيف إلى الساحة السينمائية.
وكانت مي قد وجهت رسالة تهنئة لياسمين عبد العزيز والفنان المصري أحمد السقا بمناسبة طرح فيلمهما "خلي بالك من نفسك" ضمن موسم الصيف السينمائي.
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