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مي كساب تحيي ذكرى رحيل والدها الأولى بكلمات مؤثرة

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الأربعاء، 24-07-2024 12:51 م

 

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة مي كساب على حسابها الخاص بـ "إنستغرام" صورة من طفولتها مع والدها الراحل وصورة أخرى له وصور لمؤلفاته أحيت بها ذكرى رحيله الأولى.


ووجهت مي من خلال الصور رسالة مؤثرة لوالدها الراحل قالت فيها: "زي النهاردة فقدت أحن وأعظم أب في الدنيا، يارب تكون راضي عني ومرتاح، أبي مر علي وفاتك سنة كاملة!".


وتابعت: "الله يرحمك ويحسن إليك ويغفر لك ويتغمدك برحمته ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، اللهم آمين، ربنا يجازيك خيرًا عن أبوتك وحنانك وثقافتك ونصائحك اللي مش هنساها لحد ما أموت. في ذكرى رحيل أبي الغالي محمود حنفي كساب، الكاتب والناقد الأدبي والمحامي المدافع عن الضعفاء".


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