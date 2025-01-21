نادية الجندي تثير الجدل بإطلالتها في Joy Awards وتكشف سعر فستانها - صورة

وفي أول ردٍ على الانتقادات، كشفت نادية الجندي عن سعر فستانها المثير للجدل، الذي كان من تصميم دار الأزياء الشهيرة Elisabetta Franchi. الفستان كشف عن بطنها، وسعره بلغ 514 فرنك سويسري، ما يعادل حوالي 30 ألف جنيه مصري.
ردود الفعل على إطلالتها
تعرضت نادية الجندي لانتقادات عديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن الفستان لا يتناسب مع عمرها أو مظهرها العام، مثل الإعلامية سارة نخلة التي انتقدتها عبر فيسبوك، مشيرة إلى أن سعر الفستان لا يجعله بالضرورة خياراً موفقاً.
في المقابل، دافعت الفنانة صفية العمري عن نادية الجندي، مؤكدة عبر إنستغرام أن الانتقادات غير مبررة، وأشادت بمسيرتها الفنية وإنجازاتها.
من جهتها، عبّرت الإعلامية مروة صبري عن استيائها من التنمر ضد نادية الجندي، ووصفت الفستان بـ"شيك وجميل"، داعية إلى الابتعاد عن الانتقادات الجارحة.
ورغم الجدل المثار، لم ترد نادية الجندي بشكل مباشر على الانتقادات، لكنها اختارت أن تكشف تفاصيل إطلالتها وتنشر المزيد من صورها خلال الحفل، في إشارة إلى ثقتها في اختيارها الشخصي.
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