نادين الراسي تكشف موعد خطبتها (فيديو)

الوكيل الإخباري- أعلنت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن موعد خطبتها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث قالت: "أنا عازمتكن على خطبتي الأسبوع الجاي، بس ما بعرف من أي منبر".

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يُشار إلى أن آخر أعمال نادين الراسي كان في مسلسل "عرابة بيروت"، وهو من تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

