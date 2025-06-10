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نادين الراسي تكشف موعد خطبتها (فيديو)

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نادين الراسي
 
الثلاثاء، 10-06-2025 11:06 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن موعد خطبتها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث قالت: "أنا عازمتكن على خطبتي الأسبوع الجاي، بس ما بعرف من أي منبر".

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يُشار إلى أن آخر أعمال نادين الراسي كان في مسلسل "عرابة بيروت"، وهو من تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

 

 

لبنان 24

 
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