نادين صعب توجه رسالة مؤثرة إلى فضل شاكر - فيديو

الوكيل الإخباري- قالت الفنانة نادين صعب إنها إذا تبقى لها يوم واحد في حياتها، فستقضيه مع الفنان فضل شاكر.



وخلال استضافتها في برنامج"سقف عالي"، وجهت له رسالة قالت فيها: "مبروك البراءة، وسلامة قلبك، والساحة الفنية اشتاقتلك كتير"، متسائلة عن شعوره خلال فترة ابتعاده عن الفن والوطن وما رافقها من اتهامات.

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