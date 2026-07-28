الثلاثاء 2026-07-28 12:56 م

نادين صعب توجه رسالة مؤثرة إلى فضل شاكر - فيديو

شسيث
نادين صعب
 
الثلاثاء، 28-07-2026 11:16 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الفنانة نادين صعب إنها إذا تبقى لها يوم واحد في حياتها، فستقضيه مع الفنان فضل شاكر.

وخلال استضافتها في برنامج"سقف عالي"، وجهت له رسالة قالت فيها: "مبروك البراءة، وسلامة قلبك، والساحة الفنية اشتاقتلك كتير"، متسائلة عن شعوره خلال فترة ابتعاده عن الفن والوطن وما رافقها من اتهامات.

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