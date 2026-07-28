نادين صعب توجه رسالة مؤثرة إلى فضل شاكر - فيديو

وخلال استضافتها في برنامج"سقف عالي"، وجهت له رسالة قالت فيها: "مبروك البراءة، وسلامة قلبك، والساحة الفنية اشتاقتلك كتير"، متسائلة عن شعوره خلال فترة ابتعاده عن الفن والوطن وما رافقها من اتهامات.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد عطلة خاصة.. نجمان يخطفان الأنظار في الساحل الشمالي
-
جو أشقر يتحدث عن خسارته المالية في المصارف اللبنانية - فيديو
-
سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها داخل مدينة ملاهٍ - صور
-
أحمد سعد يطرح أول ديو غنائي مع ابنته جودي
-
حقيقة ارتباط تامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل
-
ابنة توم كروز تعتمد لقبًا جديدًا رسميًا
-
سعد لمجرد يتعرض لموقف لافت خلال حفله الأخير - فيديو
-
تامر حسني يتحدث عن أقرب أغانيه إلى قلبه