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نادين نجيم ترتدي جاكيت مايكل جاكسون.. هكذا حصلت عليه - فيديو

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نادين نجيم
الأحد، 22-12-2024 11:58 ص

الوكيل الإخباري-   فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها بإطلالة غير متوقعة، إذ ظهرت مرتدية "جاكيت" كان يملكه النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون.

وخلال فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها بموقع إنستغرام، شاركت نادين نجيم الجمهور إطلالتها بالجاكيت الذي حصلت عليه مؤخراً، وقالت: "لا أعصابي بتتحمّل اللي بيحصل ولا قلبي، ولا أستوعب ما يحدث، وسوف أخبركم أحلى شيء في حياتي".

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وعرضت نادين للجمهور صورة لمايكل جاكسون وهو يرتدي جاكيت أصفر من الحرير، وعلّقت قائلة: "اليوم أهداني شخص قريب من مايكل جاكسون هذا الجاكيت الخاص به، والذي ارتداه في إحدى جلسات التصوير، إذ صُنع هذا الجاكيت لمايكل جاكسون خصيصاً".


واختتمت حديثها "أنا مبسوطة إن مقاسه مثلي، وأنا أسعد مخلوقة على وجه الأرض الآن لأنني أرتدي جاكيت مايكل جاكسون".

 

 

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