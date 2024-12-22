نادين نجيم ترتدي جاكيت مايكل جاكسون.. هكذا حصلت عليه - فيديو

وخلال فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها بموقع إنستغرام، شاركت نادين نجيم الجمهور إطلالتها بالجاكيت الذي حصلت عليه مؤخراً، وقالت: "لا أعصابي بتتحمّل اللي بيحصل ولا قلبي، ولا أستوعب ما يحدث، وسوف أخبركم أحلى شيء في حياتي".
واختتمت حديثها "أنا مبسوطة إن مقاسه مثلي، وأنا أسعد مخلوقة على وجه الأرض الآن لأنني أرتدي جاكيت مايكل جاكسون".
ندون حصلت على جاكيت مايكل جاكسون🤩🤩@nadinenjeim #نادين_نسيب_نجيم pic.twitter.com/bw2YGZ2Xfl
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