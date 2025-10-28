نادين نجيم تعود إلى منصات عرض الأزياء وتستعد لمسلسل جديد - صور

الوكيل الإخباري- خطفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار خلال افتتاح عرض الأزياء العالمي "فاشون فاكتور" في دبي، حيث تألقت بفستان أسود فريد من دولتشي آند غابانا يجمع بين الطابع الكلاسيكي والعصري، مسترجعة بذلك بداياتها في عالم عرض الأزياء.

نادين حضرت الحدث أيضًا بصفتها صاحبة علامة التجميل "نادين نجيم بيوتي"، واعتبرت مشاركتها خطوة كبيرة في مسيرتها نحو التوسع عالميًا.



على الصعيد الفني، تستعد نادين لتصوير مسلسلها الجديد "ممكن" مع النجم ظافر العابدين، المقرر عرضه في رمضان 2026، بمشاركة الممثلتين ريان حركة وزينة مكي، لتجمعها هذه المرة الثالثة بزينة مكي في مسلسل واحد بعد "طريق" و"صالون زهرة".

