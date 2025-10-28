الثلاثاء 2025-10-28 01:48 م
 

نادين نجيم تعود إلى منصات عرض الأزياء وتستعد لمسلسل جديد - صور

ت
نادين نجيم
 
الثلاثاء، 28-10-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-   خطفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار خلال افتتاح عرض الأزياء العالمي "فاشون فاكتور" في دبي، حيث تألقت بفستان أسود فريد من دولتشي آند غابانا يجمع بين الطابع الكلاسيكي والعصري، مسترجعة بذلك بداياتها في عالم عرض الأزياء.

اضافة اعلان


نادين حضرت الحدث أيضًا بصفتها صاحبة علامة التجميل "نادين نجيم بيوتي"، واعتبرت مشاركتها خطوة كبيرة في مسيرتها نحو التوسع عالميًا.


على الصعيد الفني، تستعد نادين لتصوير مسلسلها الجديد "ممكن" مع النجم ظافر العابدين، المقرر عرضه في رمضان 2026، بمشاركة الممثلتين ريان حركة وزينة مكي، لتجمعها هذه المرة الثالثة بزينة مكي في مسلسل واحد بعد "طريق" و"صالون زهرة".

 

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم فلسطين

فلسطين إسرائيل توقف جولات حماس الميدانية مع الصليب الأحمر بمناطق سيطرتها

145

تكنولوجيا ميتا تطلق ميزة "المنشورات الشبحية" على ثريدز

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية اربد: جادون في تلبية مطالب تجار سوق الصاغة

بفع

أخبار الشركات كابيتال بنك يعلن أسماء الرابحين بجائزة "3,333 ديناراً شهرياً لمدة 30 شهراً" ضمن حملة حسابات التوفير

ب

تكنولوجيا إيلون ماسك يطلق منصة "غروكيبيديا" المنافسة لـ ويكيبيديا

علم إيران

عربي ودولي إيران تحذر من هجوم محتمل

2

طب وصحة ماذا يعني فقدان الشهية في الصباح؟

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يستقبل الرئيس العراقي لدى وصوله المملكة



 
 





الأكثر مشاهدة