نادين نجيم تعود إلى منصات عرض الأزياء وتستعد لمسلسل جديد - صور

نادين حضرت الحدث أيضًا بصفتها صاحبة علامة التجميل "نادين نجيم بيوتي"، واعتبرت مشاركتها خطوة كبيرة في مسيرتها نحو التوسع عالميًا.
على الصعيد الفني، تستعد نادين لتصوير مسلسلها الجديد "ممكن" مع النجم ظافر العابدين، المقرر عرضه في رمضان 2026، بمشاركة الممثلتين ريان حركة وزينة مكي، لتجمعها هذه المرة الثالثة بزينة مكي في مسلسل واحد بعد "طريق" و"صالون زهرة".
