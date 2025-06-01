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نادين نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء الأشخاص

نتم
نادين نجيم
 
الأحد، 01-06-2025 12:35 م

الوكيل الإخباري- وجّهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة شديدة اللهجة عبر حسابها على منصة "إكس"، ردّت فيها على من يهاجمونها أو يستخدمون اسمها لصناعة محتوى اعتبرته "تافهًا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكتبت نجيم: "النميمة عني علامة ضعف وانعدام ثقة. أتمنى أن تتجاوزوا الصدمة التي تسببها لكم نادين نسيب نجيم"، داعية إلى التوقف عن "إضاعة الوقت في متابعتي"، وأضافت بسخرية: "هذا امتياز... استخدموه بحكمة لتمكين أنفسكم".


وفي ختام رسالتها، وجهت نصيحة مباشرة إلى منتقديها:
"تعلّموا مني ومن رحلتي لتصبحوا أشخاصاً أفضل... خذوا هذه النصيحة القيّمة، وإلا ستواجهون لعنة أبدية. حظًا سعيدًا."


وقد لاقت الرسالة تفاعلاً واسعًا بين متابعيها، بين من اعتبرها دفاعًا قويًا عن الذات، وآخرين رأوا فيها مبالغة في الرد.

 

 لبنان 24

 
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