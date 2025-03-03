نادين نجيم : حدثني عن الإتقان.. أحدثك عن تحت سابع أرض

الوكيل الإخباري- بعد عرض أولى حلقات مسلسل "تحت سابع أرض"، أثنت الفنانة نادين نسيب نجيم على العمل عبر منصة X، مؤكدةً تميز الإخراج والتمثيل.

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وفي تغريدة لها، قالت نادين: "حدثني عن الإخراج والإتقان والتميز، أحدثك عن سامر برقاوي في تحت سابع أرض؛ قصة إخراج، تمثيل، وإنتاج مرتب وضخم. كل نجم وكل ممثل تتفاعل معهم، تحزن، تغضب، تبكي، تضحك، تضرب، تتوجع. بداية رائعة، مبروك".



عن مسلسل "تحت سابع أرض"

يدور المسلسل حول قضايا الفساد والصراعات الاجتماعية في أحد الأحياء الشعبية في دمشق، مسلطًا الضوء على التحديات التي يواجهها السوريون في ظل الظروف المعيشية الصعبة. تتبع القصة الضابط النزيه موسى الذي يكتشف أن أشقائه يزورون الدولارات، ما يجعله في مأزق أخلاقي: إما أن يتركهما يواجهان العصابات بمفردهما أو أن يتورط في هذا العمل القذر لحمايتهما.



المسلسل يضم مجموعة من النجوم اللامعين، أبرزهم تيم حسن، كاريس بشار، منى واصف، أنس طيارة، جوان خضر، سارة بركة، مجد فضة، تيسير إدريس، إلى جانب نخبة من الممثلين. تأليف: عمر أبو سعدة، إخراج: سامر البرقاوي، وإنتاج: Cedars Art Production / Sabbah Media للمنتج صادق الصباح.



تجدر الإشارة إلى أن نادين نجيم قد ابتعدت عن موسم رمضان هذا العام، حيث تركز حالياً على علامتها التجارية الخاصة بالمكياج "Nadine Njeim Beauty"، التي أصبحت محط اهتمام كبير بين متابعيها.