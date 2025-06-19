نادين نسيب نجيم تُشعل "تيك توك" بفيديو طريف مع ابنتها هافين - فيديو

وظهرت نادين وهافين وهما تغنيان وتؤديان الحركات الراقصة داخل السيارة، في مشهد نال إعجاب المتابعين وتفاعلًا واسعًا.
ولفتت هافين الأنظار بجمالها اللافت، حيث أشار كثيرون إلى الشبه الكبير بينها وبين والدتها، مؤكدين أنها أصبحت شابة أنيقة وجذابة تشبه نادين في ملامحها وحضورها.
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