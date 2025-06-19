نادين نسيب نجيم تُشعل "تيك توك" بفيديو طريف مع ابنتها هافين - فيديو

الوكيل الإخباري- أشعلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو طريف جمعها بابنتها هافين، نُشر عبر تطبيق "تيك توك" ضمن مشاركة عفوية في أحد "الترندات" الرائجة.

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وظهرت نادين وهافين وهما تغنيان وتؤديان الحركات الراقصة داخل السيارة، في مشهد نال إعجاب المتابعين وتفاعلًا واسعًا.



ولفتت هافين الأنظار بجمالها اللافت، حيث أشار كثيرون إلى الشبه الكبير بينها وبين والدتها، مؤكدين أنها أصبحت شابة أنيقة وجذابة تشبه نادين في ملامحها وحضورها.

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