نادين نسيب نجيم: شبكتي عبارة عن خاتم زمرد وخاتم ألماس

الوكيل الإخباري- حلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على برنامج "بيت السعد"، الذي يقدّمه عمرو وأحمد سعد على MBC1، حيث كشفت الكثير من تفاصيل علاقتها بخطيبها ومواصفاته، بالإضافة إلى غنائها وتمثيلها مع الفنانَين الشقيقين.



في البداية، تحدثت نادين عن مواصفات الرجل المثالي بالنسبة إليها، وعن السلوكيات التي تجعلها تبتعد عن الأشخاص، إذ قالت: "أحب الرجل وليس الذكر، هناك فارق كبير بين الاثنين. الرجل الحقيقي هو الطموح ومَن يمتلك كاريزما. أحب أيضاً الشاب ذا العينين السوداوين والبشرة السمراء، ومن لديه ثقة في نفسه، والحنون مع المرأة، والكريم، وخفيف الظل".



وشدّدت على أنها تبتعد عن الرجل عندما يخطئ في حقها، على الرغم من تأكيدها أنها إنسانة صبورة وتعطي الكثير من الفرص، لكنها تكره الخيانة والكذب.



وعن خطيبها ناريغ ناربيكيان، أجابت نجيم: "أنا مخطوبة منذ فترة طويلة، منذ أكثر من سنة. أحب خطيبي، و"شبكتي" عبارة عن خاتم زمرد وخاتم ألماس، وخطيبي متعلّم ومهضوم ويدعمني ويُسلّيني ويُضحكني".



وأضافت عن الهدايا التي تحبّها: "أنا أحب المفاجآت، وأفرح كثيراً بالهدايا التي تأتي من دون مناسبة، لا أنساها أبداً وتعني لي الكثير، لكن مستحيل أن أرتبط بشخص بخيل، لأن البخيل يكون بخيلاً في المشاعر والعواطف والحنان والحب وليس الأموال فقط".

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