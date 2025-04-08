نارين بيوتي تتألق بإطلالات ساحرة خلال تحضيرات عقد قرانها - فيديو

الوكيل الإخباري- شاركت المدونة الشهيرة نارين بيوتي، المعروفة بإطلالاتها الراقية والجذابة، متابعيها عبر حساباتها الشخصية لقطات من تحضيرات عقد قرانها على رامي إلياس سامو. وتضمنت الصور والفيديوهات تفاصيل مميزة لهذا الحدث الكبير، حيث لفتت انتباه المتابعين بشكل خاص إطلالاتها الساحرة والأنيقة، وكذلك إطلالات أخواتها.

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نارين بيوتي بفستان من الدانتيل الأبيض في عقد قرانها

في الصور التي نشرتها، تألقت نارين بفستان أبيض أنيق من الدانتيل من علامة House of CB. يتميز الفستان بتخريمات زهرية بارزة ويبرز جمال قوامها بشكل رائع بفضل تصميمه الضيق والطويل الميدي. وأضافت الأكمام الطويلة والياقة العالية لمسة من الأناقة والتميز على الإطلالة، ما جعلها تختار هذا الفستان بعناية ليتناسب مع ذوقها الفاخر المعروف في عالم الموضة.



فستان وداع العزوبية الأبيض مع اللؤلؤ

وفي فيديو جديد لها، أطلت نارين بيوتي خلال حفل وداع العزوبية بفستان أبيض قصير ذو ياقة عالية مزينة باللؤلؤ، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والنعومة. الفستان مزين بحواف من اللؤلؤ، واختارت نارين أن تكمّل الإطلالة بطرحة دانتيل مخرم متوسطة الطول، مع سوار لؤلؤي وآخر ماسي، لتبدو في غاية الجمال والأنوثة.



إطلالات شيرين وسيدرا بيوتي المميزة

خلال حفل وداع العزوبية، أظهرت أخوات نارين بيوتي أناقتهن بأسلوب بسيط لكنه جذاب. اختارت سيدرا فستانًا من الساتان باللون البنفسجي الزاهي من House of CB بأسلوب طويل، وهو الأنسب لأجواء الموسم. أما شيرين، فقد ظهرت في فستان أسود أنيق ذات ياقة ملتفة وتصميم طويل مع تفاصيل زمزمات على الخصر. أكملت سيدرا إطلالتها بحقيبة صغيرة باللون الأسود من Chanel.



زفاف مرتقب في 12 أبريل 2025

أعلنت نارين بيوتي في وقت سابق عن موعد زفافها الذي سيكون في 12 أبريل 2025، حيث ستحتفل بهذه المناسبة السعيدة يوم السبت المقبل. وقد عبّر جمهورها عن فرحتهم الكبيرة وتمنياتهم الطيبة لها ولعريسها، منتظرين بفارغ الصبر تفاصيل هذا اليوم المميز في حياتها.



