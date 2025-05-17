السبت 2025-05-17 12:25 م
 

نارين بيوتي تلتقي نجماً عالمياً وتشعل مواقع التواصل (فيديو)

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نارين بيوتي
 
السبت، 17-05-2025 08:59 ص

الوكيل الإخباري-  تصدرت نجمة السوشال ميديا السورية نارين بيوتي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها اللافت إلى جانب النجم العالمي توم كروز خلال العرض الخاص لفيلمه Mission: Impossible – The Final Reckoning، الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن.

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ونشرت نارين عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتبادل الحديث مع كروز، الذي بادر بمساعدتها على السير ومدّ يده لها، قبل أن يتحدثا أمام طائرة استخدمت في تصوير مشاهد خطرة من الفيلم تعود للحرب العالمية الثانية.


وأرفقت نارين الفيديو بتعليق طريف قالت فيه: "العميلة نارين مع صديقها توم كروز"، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين متابعيها وسط إشادة بإطلالتها وحضورها المميز.

 

 

 

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