نارين بيوتي تلتقي نجماً عالمياً وتشعل مواقع التواصل (فيديو)

ونشرت نارين عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتبادل الحديث مع كروز، الذي بادر بمساعدتها على السير ومدّ يده لها، قبل أن يتحدثا أمام طائرة استخدمت في تصوير مشاهد خطرة من الفيلم تعود للحرب العالمية الثانية.
وأرفقت نارين الفيديو بتعليق طريف قالت فيه: "العميلة نارين مع صديقها توم كروز"، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين متابعيها وسط إشادة بإطلالتها وحضورها المميز.
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