ناصر القصبي يعود لجمهوره بمسرحية 'الشنطة' في عيد الفطر

الوكيل الإخباري- يُشارك الفنان السعودي ناصر القصبي في موسم عيد الفطر المقبل بمسرحية جديدة بعنوان "الشنطة"، ضمن سلسلة الفعاليات التي نظمتها هيئة الترفيه السعودية. المسرحية ستُعرض في بوليفارد الرياض على مسرح "بكر الشدي" بدءًا من ثالث أيام العيد.

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تدور أحداث المسرحية حول طبيب تجميل ناجح يجد نفسه في ورطة بعد تبديل حقيبته الشخصية مع حقيبة غامضة، ما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والمشوقة التي تهدد سمعة الطبيب، في رحلة مليئة بالتحديات.



القصبي، الذي يُعتبر من أبرز نجوم الكوميديا السعودية، يُشارك أيضًا في فيلم "الكلاب السبعة"، أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في الوطن العربي، والذي يضم نخبة من النجوم مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز.



مؤخرًا، تصدر القصبي أحاديث الجمهور بعد تصريحات زوجته بدرية البشر، التي أشارت إلى تأثيره الكبير في نجاح مسلسل "شارع الأعشى".