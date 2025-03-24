ناصر القصبي يعود لجمهوره بمسرحية 'الشنطة' في عيد الفطر

تدور أحداث المسرحية حول طبيب تجميل ناجح يجد نفسه في ورطة بعد تبديل حقيبته الشخصية مع حقيبة غامضة، ما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والمشوقة التي تهدد سمعة الطبيب، في رحلة مليئة بالتحديات.
القصبي، الذي يُعتبر من أبرز نجوم الكوميديا السعودية، يُشارك أيضًا في فيلم "الكلاب السبعة"، أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في الوطن العربي، والذي يضم نخبة من النجوم مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز.
مؤخرًا، تصدر القصبي أحاديث الجمهور بعد تصريحات زوجته بدرية البشر، التي أشارت إلى تأثيره الكبير في نجاح مسلسل "شارع الأعشى".
-
أخبار متعلقة
-
بعد جدل زواجه وموعد زفافه.. أحمد العوضي يحسمها
-
مي عمر توجه رسالة إلى الجماهير بعد إعلان محمد سامي الاعتزال
-
تدافع جماهيري يهدد نجما شهيرا في مقهى شعبي والشرطة تتدخل في مصر (فيديو)
-
تفاعل كبير مع الحالة الصحية للفنانة المعتزلة عبلة كامل.. ما القصة؟
-
مفاجآت غير متوقعة في الحلقة الجديدة من "فهد البطل"
-
لحظة درامية في الحلقة 22 من 'وتقابل حبيب' تثير تفاعل السوشال ميديا
-
تصاعد الأحداث في الحلقة السابعة من مسلسل الغاوي: بين الخيانات والمفاجآت
-
خيانة طارق وتطورات جديدة في الحلقة السابعة من مسلسل لام شمسية