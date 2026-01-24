ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول "إلياس" في أستراليا - فيديو

ونشرا الثنائي الخبر عبر إنستغرام بمقطع فيديو يظهر يد الرضيع الصغيرة، مع تدوين تاريخ الميلاد واسم المولود، وسط تفاعل واسع من المتابعين والزملاء في الوسط الفني.
رافق ناصيف زوجته خلال فترة الولادة، حيث أمضيا موسم الأعياد في سيدني بانتظار قدوم طفلهما، بينما كانت دانييلا قد وثقت الشهر التاسع من الحمل بصور مؤثرة، معلقة: "9 أشهر وأنا أحملك".
يُذكر أن اختيار اسم "إلياس" يأتي تكريماً لوالد ناصيف الراحل، وفق تصريحات سابقة للفنان خلال عام 2025، وقد أثار الخبر سعادة كبيرة لدى الجمهور الذي تفاعل مع هذه المناسبة العائلية الخاصة.
-
أخبار متعلقة
-
شائعة جديدة تطارد عادل إمام.. ونقيب الممثلين يكشف الحقيقة
-
فيلم "صوت هند رجب" يحجز مقعداً في الأوسكار
-
رمضان 2026.. وائل كفوري يعود لتترات المسلسلات بغناء "بالحرام" بعد غياب 5 سنوات
-
رمضان 2026.. قصة مسلسل "درش" لمصطفى شعبان وتفاصيل شخصياته المتعددة
-
بيان شديد اللهجة صادر عن عائلة الراحل عبدالحليم حافظ
-
الفنان محمد صبحي يتعرض لأزمة قلبية قرب الأهرامات
-
"وننسى اللي كان".. مواجهة نارية بين ياسمين عبدالعزيز وشيرين رضا في رمضان
-
رمضان 2026.. أحمد العوضي بوجه شرس في أول برومو لـ"علي كلاي"