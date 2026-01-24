السبت 2026-01-24 02:19 م

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول "إلياس" في أستراليا - فيديو

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة
 
السبت، 24-01-2026 01:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان السوري ناصيف زيتون وزوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة ولادة طفلهما الأول، الذي اختارا له اسم "إلياس"، في مدينة سيدني الأسترالية بتاريخ 23 يناير 2026.

ونشرا الثنائي الخبر عبر إنستغرام بمقطع فيديو يظهر يد الرضيع الصغيرة، مع تدوين تاريخ الميلاد واسم المولود، وسط تفاعل واسع من المتابعين والزملاء في الوسط الفني.


رافق ناصيف زوجته خلال فترة الولادة، حيث أمضيا موسم الأعياد في سيدني بانتظار قدوم طفلهما، بينما كانت دانييلا قد وثقت الشهر التاسع من الحمل بصور مؤثرة، معلقة: "9 أشهر وأنا أحملك".


يُذكر أن اختيار اسم "إلياس" يأتي تكريماً لوالد ناصيف الراحل، وفق تصريحات سابقة للفنان خلال عام 2025، وقد أثار الخبر سعادة كبيرة لدى الجمهور الذي تفاعل مع هذه المناسبة العائلية الخاصة.

 

 

