الخميس 2025-07-31 11:45 ص
 

ناصيف زيتون يُشعل مسرح قرطاج بحضور زوجته دانييلا رحمة - فيديو

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ناصيف زيتون
 
الخميس، 31-07-2025 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون حفلًا ناجحًا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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وقدم ناصيف مجموعة من أبرز أغانيه التي ردّدها معه الحضور، في أجواء حماسية.


اللافت خلال الحفل كان حضور زوجته الممثلة دانييلا رحمة في الصفوف الأولى، حيث وجّه لها ناصيف تحية عفوية، قائلًا:
"في المرات السابقة أتيت مع والدتي، واليوم جئت مع المدام، وإن شاء الله في السنوات القادمة أأتي بأولادي"، طالبًا من الجمهور الدعاء له.

 

 

لبنان 24

 
 
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