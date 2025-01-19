ناصيف زيتون يفاجئ الجميع برسالة باللغة السويديّة.. ما القصة؟ صور

الوكيل الإخباري- فاجأ النجم ناصيف زيتون جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على إنستغرام بنشر جملة باللغة السويدية عبر خاصية القصص القصيرة، مفادها أن "هناك شيئًا مثيرًا يتم التحضير له".

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في الوقت نفسه، لفت الفنان العالمي ريكي ريتش الأنظار من خلال نشره رسالة باللغة العربية في "ستوري" حسابه عبر إنستغرام، قال فيها: "لو شفت هالرسالة، اعرف إنو في شي حلو عالطريق! خليكن عالسمع".



هذه الرسائل الغامضة أثارت فضول المتابعين، الذين رجحوا أن النجمين قد يكونان يروجان بطريقة غير مباشرة لأغنية مشتركة في المستقبل القريب. فهل تكون الأغنية التي تجمع ناصيف زيتون بريكي ريتش جاهزة للإصدار قريبًا؟ الأيام القادمة قد تحمل لنا الإجابة.









