نانسي عجرم تتلقى مفاجأة من فريقها في عيد ميلادها - فيديو

الوكيل الإخباري- احتفل فريق عمل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلادها الـ43 خلال كواليس تحضيراتها الفنية، في مفاجأة عائلية شاركتها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت نانسي في مقطع مصور وهي تتلقى قطعة حلوى مزينة بالشموع، معربة عن سعادتها بوجود أشخاص تعتبرهم بمثابة عائلتها، رغم احتفالها بعيد ميلادها بعيداً عن منزلها.



وتزامن الاحتفال مع استعدادها لأعمالها الجديدة، بينها أغنية "حب بالجو" وألبومها "Nancy 11".

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