نانسي عجرم تتلقى مفاجأة من فريقها في عيد ميلادها - فيديو

وظهرت نانسي في مقطع مصور وهي تتلقى قطعة حلوى مزينة بالشموع، معربة عن سعادتها بوجود أشخاص تعتبرهم بمثابة عائلتها، رغم احتفالها بعيد ميلادها بعيداً عن منزلها.
وتزامن الاحتفال مع استعدادها لأعمالها الجديدة، بينها أغنية "حب بالجو" وألبومها "Nancy 11".
-
أخبار متعلقة
-
الوسط الفني يودّع فناناً مصرياً شهيراً بعد صراع مع المرض
-
خبر مفاجئ لجمهورها.. فنانة مصرية تدخل القفص الذهبي - صورة
-
للمرة الثانية.. نجمة تركية تنجو من حادث مروع
-
بعد مسيرة حافلة.. الموت يغيب نجمة شهيرة
-
وائل كفوري يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة "ما في غيرا" - فيديو
-
أحتاج إلى معجزة.. فنانة مصرية تكشف تطورات مرضها
-
زواج سري وصدمة صحية لوالدتها.. فنانة مصرية تكشف تفاصيل عن حياتها
-
أسعار قياسية لحفل عمرو دياب الجديد في مصر