نانسي عجرم تفتح قلبها وتكشف أسراراً لأول مرة عن زواجها وحياتها الشخصية

واعتبرت نانسي أن بناتها أعظم إنجاز في حياتها، مشيرة إلى حرصها على منحهن طفولة كاملة، بما عوّضها عن ما فاتها في صغرها. أما عن حياتها الزوجية، فقد أكدت أن الاستقرار يقوم على التفاهم والحوار وغياب الأنا، دون الخوض في شائعات الطلاق التي لاحقتها مؤخرًا.
في جانب أكثر تأثيرًا، كشفت نانسي عن أكبر مخاوفها، وهو الموت والفراق عن من تحب، لا سيما بناتها، كما عبّرت عن رأيها في عمليات التجميل، مؤكدة أنها لا تمانع التعديلات البسيطة لكنها ترفض فقدان هويتها الطبيعية.
واستعرض أنس بوخش عبر حسابه على إنستغرام صورًا من اللقاء، مؤكدًا أن نانسي واجهت ذكرياتها وطفولتها بثقة وإنسانية، كاشفة عن الفلسفة التي تتبناها في الحب والزواج والأمومة، التي تعتبرها أجمل إنجازاتها.
