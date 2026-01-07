الأربعاء 2026-01-07 01:56 م

نانسي عجرم تفتح قلبها وتكشف أسراراً لأول مرة عن زواجها وحياتها الشخصية

نانسي عجرم
 
الوكيل الإخباري-   حلّت الفنانة نانسي عجرم ضيفة على برنامج ABtalks مع الإعلامي أنس بوخش، في حلقة اتّسمت بالهدوء والمصارحة الذاتية، بعيدًا عن الإثارة والجدل. تحدثت نانسي بصراحة عن طفولتها، مشيرة إلى أنها لم تعش طفولة طبيعية بسبب تحمل المسؤولية المبكرة مع بداياتها الفنية، لكنها أكدت أنها تصالحت مع تلك التجربة التي شكّلت شخصيتها.

واعتبرت نانسي أن بناتها أعظم إنجاز في حياتها، مشيرة إلى حرصها على منحهن طفولة كاملة، بما عوّضها عن ما فاتها في صغرها. أما عن حياتها الزوجية، فقد أكدت أن الاستقرار يقوم على التفاهم والحوار وغياب الأنا، دون الخوض في شائعات الطلاق التي لاحقتها مؤخرًا.


في جانب أكثر تأثيرًا، كشفت نانسي عن أكبر مخاوفها، وهو الموت والفراق عن من تحب، لا سيما بناتها، كما عبّرت عن رأيها في عمليات التجميل، مؤكدة أنها لا تمانع التعديلات البسيطة لكنها ترفض فقدان هويتها الطبيعية.


واستعرض أنس بوخش عبر حسابه على إنستغرام صورًا من اللقاء، مؤكدًا أن نانسي واجهت ذكرياتها وطفولتها بثقة وإنسانية، كاشفة عن الفلسفة التي تتبناها في الحب والزواج والأمومة، التي تعتبرها أجمل إنجازاتها.

 

