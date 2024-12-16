نانسي عجرم تكشف تفاصيل ألبومها الأول لعام 2025

وقالت نانسي، في تصريحات صحفية، إنها بدأت بالفعل في تسجيل الأغنيات المتبقية من الألبوم، استعداداً لطرحه مع بدايات العام الجديد 2025.
تزامن ذلك مع نشر المُلحن تامر حسين، صورة له برفقة نانسي عجرم، من داخل الاستوديو، وعلق: "كل الجمال نانسي عجرم، حبيبتي وصديقتي الفنانة. نورتي مصر".
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