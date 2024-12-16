نانسي عجرم تكشف تفاصيل ألبومها الأول لعام 2025

الوكيل الإخباري- شوقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها لأحدث ألبوماتها الغنائية، عبر التأكيد على الانتهاء من 80% من أغنياته.



وقالت نانسي، في تصريحات صحفية، إنها بدأت بالفعل في تسجيل الأغنيات المتبقية من الألبوم، استعداداً لطرحه مع بدايات العام الجديد 2025.

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وكانت نانسي، كشفت في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، عن بدء التحضير لألبومها، بنشر جملة "رحلة الألبوم انطلقت رسمياً"، عبر خاصية الستوري بحسابها على إنستغرام، وتبعته بمقطع فيديو يظهر استوديو التسجيل خلال حديثها مع الملحنين وكُتّاب الأغاني.



تزامن ذلك مع نشر المُلحن تامر حسين، صورة له برفقة نانسي عجرم، من داخل الاستوديو، وعلق: "كل الجمال نانسي عجرم، حبيبتي وصديقتي الفنانة. نورتي مصر".

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