نانسي عجرم تكشف عن أسماء أغاني ألبومها الجديد "Nancy11" - فيديو

🎶 قائمة الأغاني التي كشفت عنها نانسي:
بدي قول بحبك
يا قلبو
أنا تبعني؟
غيرانين
طراوة
انسى
سيدي يا سيدي
لغة الحب
جاني بالليل
على علمي
أنا هفضل أغني
الإعلان أثار حماسة جمهور نانسي عجرم الذين عبّروا عن تشوقهم لسماع الألبوم كاملًا، خاصة مع تنوع عناوين الأغاني بين الرومانسية والحيوية، مما يوحي بتجربة موسيقية غنية ومليئة بالمفاجآت.
تعليقات الجمهور:
"حبيت الموسيقى بالبارت كتير!"
"متحمسين نسمع مين الرايق ومين السريع"
"بانتظار الألبوم بكل شوق وحب"
-
أخبار متعلقة
-
لظروف طارئة.. تأجيل حفل جورج وسوف في الساحل الشمالي
-
القبض على خادمة إعلامية مصرية شهيرة بتهمة سرقة أموال ومصوغات
-
وفاة مؤثرة مغربية بعد عملية لإنقاص الوزن تُشعل مواقع التواصل
-
هل ستستقر شيرين عبد الوهاب في لبنان؟
-
الموت يفجع الفنان زياد برجي
-
أحمد الشريف ومحمد خلاوي يجتمعان بعد 21 عاما من "ستار أكاديمي" (فيديو)
-
زوجة باسم ياخور تخرج عن صمتها وترد على المنتقدين- صور
-
موقف صادم من معجبة توقف حفل وليد توفيق.. والفنان يعلّق