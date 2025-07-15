نانسي عجرم تكشف عن أسماء أغاني ألبومها الجديد "Nancy11" - فيديو

الوكيل الإخباري- في إطار الحملة الترويجية لألبومها المرتقب، شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو قصير عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت فيه عن أسماء أغاني ألبومها الجديد "Nancy11"، وعلّقت قائلة: "الأغاني جاهزة".

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🎶 قائمة الأغاني التي كشفت عنها نانسي:

بدي قول بحبك

يا قلبو

أنا تبعني؟

غيرانين

طراوة

انسى

سيدي يا سيدي

لغة الحب

جاني بالليل

على علمي

أنا هفضل أغني



الإعلان أثار حماسة جمهور نانسي عجرم الذين عبّروا عن تشوقهم لسماع الألبوم كاملًا، خاصة مع تنوع عناوين الأغاني بين الرومانسية والحيوية، مما يوحي بتجربة موسيقية غنية ومليئة بالمفاجآت.



تعليقات الجمهور:

"حبيت الموسيقى بالبارت كتير!"

"متحمسين نسمع مين الرايق ومين السريع"

"بانتظار الألبوم بكل شوق وحب"

pic.twitter.com/8i7jPCmVoj The tracks are set 🎶 #Nancy11 July 14, 2025