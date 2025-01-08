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نانسي عجرم تكشف عن مفاجأة 'غير متوقعة'

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نانسي عجرم
الأربعاء، 08-01-2025 12:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن استعدادها لطرح أغنية جديدة قريباً، ستكون مهداة الى روح الملحن الراحل محمد رحيم، وسط ترحيب لهذه الفكرة، من منطلق استذكار مناقبه وأعماله المميزة.

وقالت نانسي عجرم عبر تصريحات صحافية على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته في الرياض إن “الأغنية التي ستطلقها في الفترة المقبلة هي آخر أغنية أخذتها من الملحن محمد رحيم الله يرحمه”، مشيرةً إلى أنها ستطرح الأغنية قريباً قبل الألبوم.

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وكشفت الفنانة اللبنانية أنها تسعى لطرح الأغنية “بطريقة حلوة ومختلفة، من خلال جمع صور تجمعها مع الملحن الراحل محمد رحيم واسم الأغنية طول عمري نجمة، في لفتة لتكريم النجم الراحل والتعبير عن محبّتها الكبيرة له.


وكانت نانسي عجرم قد أحيت حفلاً جماهيرياً ضخماً ضمن حفلات “موسم الرياض”، على مسرح أبو بكر سالم في حفل غنائي جمع بينها وبين النجم رامي صبري، وقدّمت مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل حماسي للجمهور. وقد شهد الحفل الكثير


من المواقف العفوية والحوارات الطريفة بين نانسي والجمهور، وهو ما جعل الحفل ترند على السوشيال ميديا.

 
gnews

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