نانسي عجرم تكشف عن مفاجأة 'غير متوقعة'

وقالت نانسي عجرم عبر تصريحات صحافية على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته في الرياض إن “الأغنية التي ستطلقها في الفترة المقبلة هي آخر أغنية أخذتها من الملحن محمد رحيم الله يرحمه”، مشيرةً إلى أنها ستطرح الأغنية قريباً قبل الألبوم.
وكشفت الفنانة اللبنانية أنها تسعى لطرح الأغنية “بطريقة حلوة ومختلفة، من خلال جمع صور تجمعها مع الملحن الراحل محمد رحيم واسم الأغنية طول عمري نجمة، في لفتة لتكريم النجم الراحل والتعبير عن محبّتها الكبيرة له.
وكانت نانسي عجرم قد أحيت حفلاً جماهيرياً ضخماً ضمن حفلات “موسم الرياض”، على مسرح أبو بكر سالم في حفل غنائي جمع بينها وبين النجم رامي صبري، وقدّمت مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل حماسي للجمهور. وقد شهد الحفل الكثير
من المواقف العفوية والحوارات الطريفة بين نانسي والجمهور، وهو ما جعل الحفل ترند على السوشيال ميديا.
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