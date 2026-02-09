الإثنين 2026-02-09 11:05 ص

نانسي عجرم تهدّد مروجي الأخبار المضللة ضدها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
 
الإثنين، 09-02-2026 10:47 ص
الوكيل الإخباري-   وجّهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم تحذيراً حازماً إلى مروّجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي طالتها خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديوات ومحتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم ارتباط اسمها بوثائق جيفري إبستين، في ادعاءات لا أساس لها من الصحة.اضافة اعلان


وأصدر المكتب الإعلامي لعجرم بياناً رسمياً نفى فيه بشكل قاطع كل ما يتم تداوله، مؤكداً أن هذه المزاعم تندرج ضمن إطار الافتراء والتشهير المتعمّد، ولا تمتّ للحقيقة بصلة، مشدداً على أن الزج باسم الفنانة في أي ملفات أو جهات مشبوهة هو أمر عارٍ تماماً من الصحة.



وأوضح البيان، الذي نُشر عبر منصة "إكس"، أن المكتب سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو إعادة تداول هذه الأخبار المضلّلة، أياً كانت الوسيلة، مع التأكيد على عدم التهاون في حماية السمعة والحقوق القانونية.
 
 


