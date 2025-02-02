نانسي عجرم وزوجها يردان على شائعات الانفصال بأول ظهور معا - صور

الوكيل الإخباري- ردّت نانسي عجرم على شائعات انفصالها عن زوجها فادي الهاشم، وذلك من خلال منشور عبر إنستغرام. حيث نشرت مقطع فيديو يجمعها بزوجها وأبنائهما أثناء احتفالهما بعيد ميلاد ابنتهما الصغرى ليا. الفيديو أظهر الزوجين مع بناتهما الثلاث وهم يقطعون كعكة عيد الميلاد، في رسالة تظهر قوة علاقتهما.

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وقد لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من متابعي نانسي، الذين عبروا عن إعجابهم ودعمهم لها. في الوقت نفسه، كانت نانسي قد نفت في تصريحات سابقة شائعات الطلاق، موضحة أن المشاهد المثيرة للجدل في أغنيتها الجديدة كانت جزءًا من سيناريو تمثيلي وليس حقيقة.

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