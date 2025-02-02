نانسي عجرم وزوجها يردان على شائعات الانفصال بأول ظهور معا - صور

وقد لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من متابعي نانسي، الذين عبروا عن إعجابهم ودعمهم لها. في الوقت نفسه، كانت نانسي قد نفت في تصريحات سابقة شائعات الطلاق، موضحة أن المشاهد المثيرة للجدل في أغنيتها الجديدة كانت جزءًا من سيناريو تمثيلي وليس حقيقة.
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