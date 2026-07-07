نبأ مؤلم في الوسط الفني السوري.. رحيل والدة نجمتين - صورة

الوكيل الإخباري- توفيت السيدة ختام الماغوط، والدة الفنانة السورية ديمة الجندي والإعلامية لانا الجندي، بعد صراع طويل مع المرض، وسط حالة من الحزن والتعاطف في الوسطين الفني والإعلامي.



ونعت الشقيقتان والدتهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرتين عن حزنهما وفقدانهما، فيما قدّم عدد من الفنانين والإعلاميين التعازي والمواساة لهما.



ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة من منزل شقيقتها في مدينة السلمية بمحافظة حماة، ودفنها في مدافن الملاحة.

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