نبأ مؤلم في الوسط الفني السوري.. رحيل والدة نجمتين - صورة

ونعت الشقيقتان والدتهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرتين عن حزنهما وفقدانهما، فيما قدّم عدد من الفنانين والإعلاميين التعازي والمواساة لهما.
ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة من منزل شقيقتها في مدينة السلمية بمحافظة حماة، ودفنها في مدافن الملاحة.
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