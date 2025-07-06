نبيلة عبيد تستغيث: "هيطردوني من شقتي"

الوكيل الإخباري- أطلقت الفنانة نبيلة عبيد صرخة استغاثة مؤثرة بعد إقرار قانون الإيجارات القديمة، كاشفة عن محاولات تهدف إلى إخراجها من شقتها الواقعة في شارع جامعة الدول العربية، والتي تعتبرها جزءًا من تاريخها الفني الطويل.

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وفي تصريحاتها، عبّرت النجمة الكبيرة عن حزنها الشديد قائلة:

"عندي شقة في جامعة الدول العربية، عايزين ياخدوها مني، وممكن يحصللي حاجة لو دا حصل، علشان دي فيها تاريخي كله"، مشيرة إلى أن الشقة جمعت الكثير من ذكريات الفن والفنانين.



وأضافت:

"وهبت حياتي كلها للفن، ومعنديش أولاد، وعايزة لما أموت تفضل شقة جامعة الدول مفتوحة للجمهور، لأنها كانت بتجمع الفنانين، وأغنية قارئة الفنجان لعبد الحليم خرجت من الشقة دي".



وأكدت نبيلة أن الشقة لا تُمثّل مجرد مكان للسكن، بل هي تراث فني وثقافي عايش بدايات ونجاحات عديدة في مسيرتها، مطالبة المسؤولين بالتدخل للحفاظ عليها.



