نبيلة عبيد تستغيث: "هيطردوني من شقتي"

وفي تصريحاتها، عبّرت النجمة الكبيرة عن حزنها الشديد قائلة:
"عندي شقة في جامعة الدول العربية، عايزين ياخدوها مني، وممكن يحصللي حاجة لو دا حصل، علشان دي فيها تاريخي كله"، مشيرة إلى أن الشقة جمعت الكثير من ذكريات الفن والفنانين.
وأضافت:
"وهبت حياتي كلها للفن، ومعنديش أولاد، وعايزة لما أموت تفضل شقة جامعة الدول مفتوحة للجمهور، لأنها كانت بتجمع الفنانين، وأغنية قارئة الفنجان لعبد الحليم خرجت من الشقة دي".
وأكدت نبيلة أن الشقة لا تُمثّل مجرد مكان للسكن، بل هي تراث فني وثقافي عايش بدايات ونجاحات عديدة في مسيرتها، مطالبة المسؤولين بالتدخل للحفاظ عليها.
-
أخبار متعلقة
-
تغريم عيادة بيروفية 190 ألف دولار بعد تسريب ملف شاكيرا الطبّي
-
مسلسل على نتفليكس يُحقق 60 مليون مشاهدة في أيام ويتصدر الترند العالمي
-
غموض وإثارة.. كيفانش تاتليتوغ يعود بمسلسل جديد بعد سنوات من الغياب
-
"جانا" تخطف الأنظار في ألبوم عمرو دياب الجديد وتشاركه أولى حفلاته في مصر - فيديو
-
شاهد أول ظهور للزعيم بعد غياب استمر لسنوات
-
خلال حفله... شاهدوا ما فعله تامر حسني مع إحدى معجباته! (فيديو)
-
بسبب قانون الإيجار.. نجمة مصرية شهيرة مُهددة بالطرد من شقتها!
-
بعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبلاده... هكذا علّق معتصم النهار -فيديو