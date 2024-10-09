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نتفليكس تُحدد موعد عرض المسلسل المنتظر "مئة عام من العزلة'"

برومو مسلسل "مئة عام من العزلة"
برومو مسلسل "مئة عام من العزلة"
الأربعاء، 09-10-2024 08:39 ص

الوكيل الإخباري-   حددت منصة "نتفليكس" موعد عرض المسلسل المرتقب والمقتبس عن الرواية الشهيرة "مئة عام من العزلة" للروائي الكولومبي الحائز على جائزة نوبل للآداب، غابرييل غارسيا ماركيز.

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يبدأ عرض الموسم الأول من المسلسل عبر منصة "نتفليكس" في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت "نتفليكس" وصفت مسلسل "مئة عام من العزلة" بأنه أحد أكثر المشاريع السمعية والبصرية طموحاً في تاريخ أميركا اللاتينية، مشيرة إلى أن أفضل الفنانين والفنيين من كولومبيا وبلدان أخرى شاركوا في تنفيذه. كما أنه صُوّر باللغة الإسبانية وفي كولومبيا، وبدعم من عائلة الكاتب غابرييل غارسيا ماركيز.

 

فوشيا

 
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