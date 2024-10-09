نتفليكس تُحدد موعد عرض المسلسل المنتظر "مئة عام من العزلة'"

يبدأ عرض الموسم الأول من المسلسل عبر منصة "نتفليكس" في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانت "نتفليكس" وصفت مسلسل "مئة عام من العزلة" بأنه أحد أكثر المشاريع السمعية والبصرية طموحاً في تاريخ أميركا اللاتينية، مشيرة إلى أن أفضل الفنانين والفنيين من كولومبيا وبلدان أخرى شاركوا في تنفيذه. كما أنه صُوّر باللغة الإسبانية وفي كولومبيا، وبدعم من عائلة الكاتب غابرييل غارسيا ماركيز.
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